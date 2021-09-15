Украли десятки миллионов гривен. СБУ разоблачила мошеннические колл-центры
В Сумской области правоохранители разоблачили деятельность двух подпольных колл-центров. Мошенники обманули украинцев на десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленники использовали звонки операторов, чтобы узнать у людей информацию об их банковских счетах, а затем снимали деньги и часть из них переправляли местном "криминальному авторитету".
Так, в "схему" было привлечено почти 70 человек, мошенники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам, выдавая себя за сотрудников этих же банков.
Таким образом, путем "телефонного опроса" злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.
Правоохранители сейчас устанавливают точную сумму "доходов" дельцов, однако предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.
Указано, что часть этих денег шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - "Льоры Сумского".
Известно, что он сбежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ разоблачила мошеннические колл-центры (ssu.gov.ua)