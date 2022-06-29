Украли 100 млн гривен под видом соцвыплат. В Киеве задержали интернет-мошенников

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством в интернете. Под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.
В полиции рассказали, что злоумышленники создали
Получив банковские данные, злоумышленники выводили деньги со счетов украинцев.
Согласно данным НБУ, мошенники
Полиция уже провела обыски по месту жительства фигурантов.
получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в частности банковскую, информацию посторонним лицам.
Напомним, ранее мы публиковали несколько простых правил, которые помогут вам запросто обнаружить вредоносный ресурс, где обитают мошенники.
Также мы рассказывали, что необхиодмо делать в случае, если вы стали жертвой мошенников в интернете и перевели им на карту свои деньги.