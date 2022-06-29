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Украли 100 млн гривен под видом соцвыплат. В Киеве задержали интернет-мошенников

Фото: у Киеве задержали интернет-мошенников (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством в интернете. Под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

В полиции рассказали, что злоумышленники создали

Получив банковские данные, злоумышленники выводили деньги со счетов украинцев.

Согласно данным НБУ, мошенники

Полиция уже провела обыски по месту жительства фигурантов.

получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в частности банковскую, информацию посторонним лицам.

Напомним, ранее мы публиковали несколько простых правил, которые помогут вам запросто обнаружить вредоносный ресурс, где обитают мошенники.

Также мы рассказывали, что необхиодмо делать в случае, если вы стали жертвой мошенников в интернете и перевели им на карту свои деньги.

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Киберполициямошенническая схема