Вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат. У Києві затримали інтернет-шахраїв

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції .

отримувати інформацію про фінансові виплати тільки з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську, інформацію стороннім особам.

Нагадаємо, раніше ми публікували кілька простих правил, які допоможуть вам запросто виявити шкідливий ресурс, де мешкають шахраї.

Також ми розповідали, що необхіодмо робити в разі, якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті і перевели їм на карту свої гроші.