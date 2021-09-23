Украл 105 тысяч долларов и пытался сбежать. В аэропорту Одессы задержали иностранца

В аэропорту Одессы задержали иностранца, который украл из квартиры товарища 105 тысяч долларов и пытался бежать из Украины. Дело квалифицировали как кража, совершенная в особо крупных размерах, за содеянное ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о квартирной краже на улице Михаила Бойчука. Владелец сообщил о том, что поврежден сейф и исчезли 105 тысяч долларов.

"Установлено, что один из иностранных товарищей потерпевшего, который находился в Украине, имел доступ к дому. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашел в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил оттуда деньги", - говорится в сообщении.

Однако полиции удалось установить местонахождение подозреваемого. Его обнаружили в аэропорту города Одесса, когда тот пытался покинуть Украину.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УК, им оказался гражданин другого государства, 1975 года рождения.

Правоохранители обнаружили и изъяли у него похищенные средства.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК - кража.

Фигуранту уже сообщено о подозрении, подано ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.