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Из Украины вышел очередной караван с продовольствием

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Одесса, Суббота 20 августа 2022 08:53
Из Украины вышел очередной караван с продовольствием Фото: из Украины вышел очередной караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 20 августа, Из украинского порта "Черноморск" вышел очередной караван с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

"В рамках отгрузки зерна еще 2 судна вышли из порта Черноморск, Украина", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сегодня на севере Стамбула будут досмотрены два корабля, прибывших из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в одесских портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" находятся десять судов, которые сейчас загружаются и готовятся к выходу.

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