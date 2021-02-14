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Из Украины выдворили норвежца: грозился совершить ряд тяжких преступлений

Автор: Игорь Литвиненко

Из Украины выдворили гражданина Норвегии, который грозился совершить на территории страны ряд тяжких преступлений. Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Ранее мужчина уже отбывал наказание за насильственные преступления на территории Норвегии.

"Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины", - сообщили в полиции.

Иностранца выявили в одном из хостелов Киева.

"Принимая во внимание его криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Государственной миграционной службы для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине", - пояснили в столичной полиции.

Норвежца выдворили из Украины с запретом въезда на три года.

Напомним, в конце прошлого года в Украине задержали международную банду, которая занималась вымогательством и похищением людей.

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