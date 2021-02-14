З України видворили норвежця: погрожував вчинити ряд тяжких злочинів

Раніше чоловік вже відбував покарання за насильницькі злочини на території Норвегії.

"Столичні поліцейські по каналах Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування в Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. При цьому в своїх соціальних мережах він висловлював наміри здійснити низку тяжких злочинів на території України", - повідомили в поліції.

Іноземця виявили в одному з хостелів Києва.

"Приймаючи до уваги його кримінальну біографію і наміри скоїти тяжкі злочини, до його затримання залучили спецназівців полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні", - пояснили у столичній поліції.

Норвежця видворили з України із забороною в'їзду на три роки.