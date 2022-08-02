Не только для Украины. США одобрили продажу Великобритании ПТРК Javelin

Госдепартамент США одобрил продажу Соединенному Королевству легких противотанковых реактивных комплексов Javelin на 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Правительство Великобритании ранее запросило покупку 513 легких противотанковых ракетных комплексов Javelin. Основным подрядчиком в их производстве станет Javelin Joint Venture, совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon Technologies.
За два с половиной десятилетия компании изготовили более 50 тысяч ракет и 12 тысяч командно-пусковых установок многократного использования к ним.
США планирует оставить Javelin на вооружении до 2050 года. Lockheed Martin взяло на себя обязательство постоянно модернизировать ПТРК, учитывая изменение оперативных потребностей.
Напомним, 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.
В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS.
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