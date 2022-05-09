Из Украины разрешили вывозить сахар и просо на экспорт

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Просо и сахар разрешено отправлять на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 549 .

Согласно документу, просо и сахар вычеркнуты из перечня товаров, на которые устанавливаются квоты (действовала нулевая квота). Эти товары включены в перечень товаров, для экспорта которых требуется лицензирование.

Раньше Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.