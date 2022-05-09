З України дозволили вивозити цукор та просо на експорт

Згідно з документом, просо та цукор викреслені з переліку товарів, на які встановлюються квоти (діяла нульова квота). Ці товари включені до переліку товарів, для експорту яких потрібно ліцензування.

Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.