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Из Украины разрешили вывозить сахар и просо на экспорт

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 13:30
Из Украины разрешили вывозить сахар и просо на экспорт Фото: просо и сахар разрешено отправлять на экспорт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Просо и сахар разрешено отправлять на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 549.

Согласно документу, просо и сахар вычеркнуты из перечня товаров, на которые устанавливаются квоты (действовала нулевая квота). Эти товары включены в перечень товаров, для экспорта которых требуется лицензирование.

Раньше Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.

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Кабинет Министров Украины
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