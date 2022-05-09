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З України дозволили вивозити цукор та просо на експорт

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 13:30
З України дозволили вивозити цукор та просо на експорт Фото: просо та цукор дозволено відправляти на експорт  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Просо та цукор дозволено відправляти на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 549.

Згідно з документом, просо та цукор викреслені з переліку товарів, на які встановлюються квоти (діяла нульова квота). Ці товари включені до переліку товарів, для експорту яких потрібно ліцензування.

Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.

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Кабінет Міністрів України
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