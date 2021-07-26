Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Преступную схему организовал экс-сотрудник одного из отечественных оборонных заводов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Отмечено, что мужчина привлек к сделке нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.
Так, сообщники наладили механизм присвоения военного имущества, в том числе запчастей к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также документацию к этим видам вооружения.
Силовикам удалось разоблачить одного из участников группы при перевозке шестерых военных приборов в Киев.
По информации правоохранителей, во время обысков по местам жительства злоумышленников было обнаружено: документы, подтверждающие незаконную деятельность и комплектующие части зенитно-ракетного вооружения.
После чего изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Сейчас следователи начали уголовное производство по таким статьям УКУ:
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.