Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам

Отмечено, что мужчина привлек к сделке нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Так, сообщники наладили механизм присвоения военного имущества, в том числе запчастей к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также документацию к этим видам вооружения.

Силовикам удалось разоблачить одного из участников группы при перевозке шестерых военных приборов в Киев.

По информации правоохранителей, во время обысков по местам жительства злоумышленников было обнаружено: документы, подтверждающие незаконную деятельность и комплектующие части зенитно-ракетного вооружения.

После чего изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Сейчас следователи начали уголовное производство по таким статьям УКУ:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),

ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.