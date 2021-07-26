UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам

Автор: Мария Кучерявец

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Преступную схему организовал экс-сотрудник одного из отечественных оборонных заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Отмечено, что мужчина привлек к сделке нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Так, сообщники наладили механизм присвоения военного имущества, в том числе запчастей к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также документацию к этим видам вооружения.

Силовикам удалось разоблачить одного из участников группы при перевозке шестерых военных приборов в Киев.

По информации правоохранителей, во время обысков по местам жительства злоумышленников было обнаружено: документы, подтверждающие незаконную деятельность и комплектующие части зенитно-ракетного вооружения.

После чего изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Сейчас следователи начали уголовное производство по таким статьям УКУ:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
  • ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)
Читайте РБК-Украина в Google News
контрабандавоенная техника