З України намагалися вивезти запчастини до зенітно-ракетних комплексів

Контррозвідка СБУ заблокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. Злочинну схему організував екс-працівник одного з вітчизняних оборонних заводів.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-центр СБУ.
Зазначено, що чоловік залучив до оборудки декількох знайомих з Київської та Житомирської областей.
Так, спільники налагодили механізм привласнення військового майна, у тому числі запчастин до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також документацію до цих видів озброєння.
Силовикам вдалося викрити одного з учасників групи під час перевезення шістьох військових приладів до Києва.
За інформацією правоохоронців, під час обшуків за місцями проживання зловмисників було виявлено: документи, що підтверджують незаконну діяльність та комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння.
Після чого вилучені предмети направлено на експертизу.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за такими статтями ККУ:
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)