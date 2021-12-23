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Из Украины пытались нелегально вывезти самый дорогой металл в мире

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ заблокировали незаконное перемещение через украинскую границу редкого металла осмия. Двое людей пытались вывезти его в одну из соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили двух злоумышленников в Херсонской области во время досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". У одного из них в ручной клади обнаружили 10,05 г редкого металла.

По предварительной оценке, это был осмий 187 - является одним из самых дорогих из ценных металлов. Стоимость осмия в 30 раз превышает цену золота. Рыночная стоимость металла составляет до 200 тысяч долларов за один грамм.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Проводятся экспертизы, продолжаются следственные действия.

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

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Служба безопасности Украины