Из Украины пытались нелегально вывезти самый дорогой металл в мире

Правоохранители разоблачили двух злоумышленников в Херсонской области во время досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". У одного из них в ручной клади обнаружили 10,05 г редкого металла.

По предварительной оценке, это был осмий 187 - является одним из самых дорогих из ценных металлов. Стоимость осмия в 30 раз превышает цену золота. Рыночная стоимость металла составляет до 200 тысяч долларов за один грамм.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Проводятся экспертизы, продолжаются следственные действия.