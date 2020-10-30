У Украины есть потенциал стать мировым R&D центром, - Зубарева

У Украины есть огромный потенциал для развития научных разработок, в частности, в сфере фармацевтики.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала руководитель департамента устойчивого развития и коммуникаций компании "Фармак" Елена Зубарева.

"Потенциал есть. Мы можем стать мировым R&D центром. У нас умные люди, хорошая школа. Достаточно много ученых, признанных на мировом уровне. Но они уже развивают не Украину, они развивают мировую науку. Мы рассказываем о них в своей книге и верим, что это поможет зарядить людей развиваться", - отметила Елена Зубарева.

По ее словам, "Фармак" популяризирует науку, в частности, своими проектами, одним из которых является Музей науки.

"Музей науки - это лишь маленькая часть общей идеи. Идея популяризации науки возникла в прошлом году. Мы - фармацевтическая компания. Это значит, что все процессы так или иначе связаны с наукой. Чтобы выпустить качественный медицинский препарат, его нужно разработать. Для этого нужны ученые. Молодые специалисты. В Украине они есть, и наша глобальная цель в том, чтобы им было комфортно оставаться здесь. Мы посвятили 95-летний, юбилейный для "Фармак" год, науке. И назвали эту инициативу Science Inside. В рамках этой инициативы мы вместе с Юрием Марченко и издательским домом "Основы" выпустили книгу "Буде тобі наука", об украинских ученых, которые меняют мир", - рассказала Зубарева.

С этой целью, компания "Фармак" увеличила бюджет R&D, а также начала выпуск корпоративного журнала, посвященного достижениям в сфере фармацевтики.

"В первую очередь, мы хотим показать изнанку современной украинской фармацевтики. Что вполне естественно для фармкомпании, мы хорошо разбираемся в лекарствах, биологии человека, фармакологии. Мы - наукоемкая отрасль, которая давно и успешно конкурирует с миром за клиента", - отметила Зубарева.

Говоря о важности научных разработок в сфере фармацевтики, Зубарева объяснила, что важно преодолеть существующий стереотип "на Западе лучше".

"Нет, не лучше. Наши препараты давно поставляются в страны ЕС. Наше производство - сложный технологический процесс, научный процесс. Все производственные линии имеют европейскую сертификацию качества GMP", - рассказала руководитель департамента устойчивого развития и коммуникаций компании "Фармак".

По ее мнению, интерес к научным фарма-разработкам подогрела и ситуация с пандемией в 2020 году.

"Коронавирус нам подыграл - интерес к науке в 2020 году бьет все рекорды, и, конечно, все сосредоточены на медицине. Подогрел интерес президент Владимир Зеленский, пообещав еще весной миллион за препарат, который лечит Covid-19 или вакцину. Мы стартовали в прошлом году и теперь, можно сказать, стараемся задавать тон и подавать пример тем, кто только начинает понимать важность науки в Украине в целом и бизнесе в частности. Что-то всколыхнули, что-то вывели на поверхность", - подчеркнула Зубарева.

Напомним, ранее сообщалось, фармацевтическая компания "Фармак" получила запрос от Министерства здравоохранения и от ученых относительно возможности ее привлечения к клиническим испытаниям украинской вакцины от COVID-19.