В України є потенціал стати світовим R&D центром, - Зубарєва

В України є величезний потенціал для розвитку наукових розробок, зокрема, у сфері фармацевтики.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла керівник департаменту сталого розвитку та комунікацій компанії "Фармак" Олена Зубарєва.

"Потенціал є. Ми можемо стати світовим R&D центром. У нас розумні люди, хороша школа. Досить багато вчених, визнаних на світовому рівні. Але вони вже розвивають не Україну, вони розвивають світову науку. Ми розповідаємо про них у своїй книзі і віримо, що це допоможе зарядити людей розвиватися", - зазначила Олена Зубарєва.

За її словами, "Фармак" популяризує науку, зокрема, своїми проектами, одним з яких є Музей науки.

"Музей науки - це лише маленька частина загальної ідеї. Ідея популяризації науки виникла торік. Ми - фармацевтична компанія. Це означає, що всі процеси так чи інакше пов'язані з наукою. Щоб випустити якісний медичний препарат, його потрібно розробити. Для цього потрібні вчені. Молоді фахівці. В Україні вони є, і наша глобальна мета в тому, щоб їм було комфортно залишатися тут. Ми присвятили 95-річний ювілейний для "Фармак" рік, науці. І назвали цю ініціативу Science Inside. В рамках цієї ініціативи ми разом з Юрієм Марченком і видавничим домом "Основи" видали книгу "Буде тобі наука", про українських вчених, які змінюють світ", - розповіла Зубарєва.

З цією метою, компанія "Фармак" збільшила бюджет R&D, а також почала випуск корпоративного журналу, присвяченого досягненням у сфері фармацевтики.

"У першу чергу, ми хочемо показати зворотній бік сучасної української фармацевтики. Що цілком природно для фармкомпанії, ми добре розбираємося в ліках, біології людини, фармакології. Ми - наукомістка галузь, яка давно і успішно конкурує зі світом за клієнта", - зазначила Зубарєва.

Говорячи про важливість наукових розробок у сфері фармацевтики, Зубарєва пояснила, що важливо подолати існуючий стереотип "на Заході краще".

"Ні, не краще. Наші препарати давно поставляються в країни ЄС. Наше виробництво - складний технологічний процес, науковий процес. Всі виробничі лінії мають європейську сертифікацію якості GMP", - розповіла керівник департаменту сталого розвитку та комунікацій компанії "Фармак".

На її думку, інтерес до наукових фарма-розробок підігріла і ситуація з пандемією у 2020 році.

"Коронавірус нам підіграв - інтерес до науки у 2020 році б'є всі рекорди, і, звичайно, всі зосереджені на медицині. Підігрів інтерес президент Володимир Зеленський, пообіцявши ще навесні мільйон за препарат, який лікує Covid-19 або вакцину. Ми стартували торік і тепер, можна сказати, намагаємося задавати тон і подавати приклад тим, хто тільки починає розуміти важливість науки в Україні в цілому та бізнесі зокрема. Щось сколихнули щось вивели на поверхню", - підкреслила Зубарєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, фармацевтична компанія "Фармак" отримала запит від Міністерства охорони здоров'я і від учених щодо можливості її залучення до клінічних випробувань української вакцини від COVID-19.