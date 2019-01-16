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Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов

Новости » Общество    16.01.2019 - 17:58
Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Особую опасность для путешественников представляют "протесты и политические беспорядки"

Эксперты Forbes оценили туристические маршруты с точки зрения безопасности. Украина расположилась в зоне среднего риска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Карта туристических рисков на 2019 год учитывает безопасность на дорогах, уровень медицины и общей безопасности. В медицинских вопросах в Украине для туристов прогнозируют средние риски.

"Скорая помощь и стоматологические услуги "обычно доступны", но можно подхватить инфекцию через пищу и воду", - пишет издание.

Опасность также несут возможности протестов, митингов, беспорядков и "случайных терактов".

Эксперты также отмечают, что возможны проявления коммунального, религиозного или расового насилия.

Категорически не советуют ехать в Украине только на Донбасс.

Как писал Lite, британская международная компания Euromonitor опубликовала рейтинг 100 самых популярных среди туристов в 2018 году городов. Впервые в этот список попал и украинский город Львов, заняв 80-ю строчку.

Также сообщалось, что в Украине установили максимальный размер туристического сбора.

В абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

В Украине установили размер туристического сбора
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