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Україна опустилася за межі топ-50 інноваційних економік

Новини » Економіка    22.01.2019 - 12:18
Україна опустилася за межі топ-50 інноваційних економік
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Україна за рік опустилася на 53 місце рейтингу Bloomberg Innovation Index

За підсумками 2018 року Україна опустилася за межі топ-50 рейтингу інноваційних економік - Bloomberg Innovation Index. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що за підсумками минулого року найбільшими розчаруваннями рейтингу стали Туніс та Україна, які покинули топ-50. Зокрема, Україна опустилася на 53 місце, у порівнянні с 42 місцем на початок 2018 року

Перший рядок у свіжому рейтингу зберегла Південна Корея, в той же час поліпшення в області науки і освіти в Німеччині привели до того, що найбільша європейська економіка піднялася на дві сходинки і зайняла 2 місце. Топ-5 інноваційних економік за версією Bloomberg замикають Фінляндія, Швейцарія та Ізраїль.

Україна опустилася за межі топ-50 інноваційних економік

Фото: рейтинг (bloomberg.com)

Bloomberg Innovation Index вже сьомий рік аналізує десятки критеріїв для оцінки інноваційних економік, використовуючи такі показники, як витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності і концентрацію високотехнологічних публічних компаній.

Нагадаємо, раніше Україна увійшла до рейтингу країн з середньою небезпекою для туристів.

 

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