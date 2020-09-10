У Украины и Израиля большой потенциал сотрудничества, - Элькин

Глубокие исторические связи Украины и Израиля дают возможность развивать сотрудничество в разных сферах экономики. А израильский опыт преодоления трудностей и превращения их в точки роста может быть полезен для Украины.

Об этом заявил министр по водным ресурсам Израиля Зеэв Элькин на Kyiv Jewish Forum 2020.

Говоря об экономической ситуации и проблемах, с которыми из-за коронавируса столкнулся мир, Элькин уточнил, что в Израиле гибко относятся к доходам и расходам бюджета.

"Когда в стране хорошая экономическая ситуация - мы не повышаем бесконтрольно расходную статью бюджета, а наоборот используем деньги для того, чтобы возвращать национальный долг. В тот момент, когда есть кризисная ситуация, мы можем себе позволить сильно увеличить национальный долг, поскольку мы его сократили в хорошие годы. Звучит парадоксально, но когда денег мало - мы тратим больше, а когда денег много - мы тратим меньше", - рассказал министр.

Еще одна особенность Израиля - умение превращать проблему в источник силы.

"Израиль - это страна, которая находится в самой неудачной точке распределения водных ресурсов на Ближнем Востоке. Казалось бы, эта проблема делала сложным создание сельского хозяйства и вообще какой-то процветающей цивилизации. Посмотрите на сегодняшний Израиль. Он стал экспортёром воды для своих соседей и одним из главных экспортеров технологий по водным ресурсам", - подчеркнул он.

По мнению Элькина, такой опыт может быть полезен для Украины, с которой Израиль может реализовать много новых проектов. Украинские программисты уже стали главным источником рабочей силы для технологических компаний Израиля. Еще больший успех возможен в сельскохозяйственном секторе.

"Я вижу огромный потенциал сотрудничества. Украина может быть не только источником сельскохозяйственной продукции для Израиля. Я думаю, что использование украинских возможностей с израильскими технологиями и совместный выход на третьи рынки может быть очень полезным для обеих стран", - отметил Элькин.

Напомним, Kyiv Jewish Forum 2020 проходит в режиме онлайн 8-9 сентября, привлекая к обсуждению сотни участников из десятков стран мира.

Организаторами Форума выступили Еврейская конфедерация Украины и Jerusalem Post. Первый Kyiv Jewish Forum прошел в прошлом году в Киеве, собрав около 500 участников.

Как заявил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, открывая Kyiv Jewish Forum 2020, "в последние несколько лет мы являемся свидетелями настоящего возрождения еврейской жизни в Украине".