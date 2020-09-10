В України та Ізраїлю великий потенціал співпраці, - Елькін

Глибокі історичні зв'язки України та Ізраїлю дають можливість розвивати співробітництво в різних сферах економіки. А ізраїльський досвід подолання труднощів і перетворення їх в точки росту може бути корисний для України.

Про це заявив міністр по водним ресурсам Ізраїлю Зєев Елькін на Kyiv Jewish Forum 2020.

Говорячи про економічну ситуацію і проблеми, з якими через коронавірус зіткнувся світ, Елькін уточнив, що в Ізраїлі гнучко відносяться до доходів і видатків бюджету.

"Коли в країні хороша економічна ситуація - ми не підвищуємо безконтрольно видаткову статтю бюджету, а навпаки використовуємо гроші для того, щоб повертати національний борг. В той момент, коли є кризова ситуація, ми можемо собі дозволити сильно збільшити національний борг, оскільки ми його скоротили в хороші роки. Звучить парадоксально, але коли грошей мало - ми витрачаємо більше, а коли грошей багато - ми витрачаємо менше", - розповів міністр.

Ще одна особливість Ізраїлю - вміння перетворювати проблему джерело сили.

"Ізраїль - це країна, яка знаходиться в найбільш невдалій точці розподілу водних ресурсів на Близькому Сході. Здавалося б, ця проблема робила складним створення сільського господарства і взагалі якийсь процвітаючої цивілізації. Подивіться на сьогоднішній Ізраїль. Він став експортером води для своїх сусідів і одним з головних експортерів технологій по водним ресурсам", - підкреслив він.

На думку Елькіна, такий досвід може бути корисний для України, з якою Ізраїль може реалізувати багато нових проектів. Українські програмісти вже стали головним джерелом робочої сили для технологічних компаній Ізраїлю. Ще більший успіх можливий у сільськогосподарському секторі.

"Я бачу величезний потенціал співпраці. Україна може бути не тільки джерелом сільськогосподарської продукції для Ізраїлю. Я думаю, що використання українських можливостей з ізраїльськими технологіями і спільний вихід на треті ринки може бути дуже корисним для обох країн", - зазначив Елькін.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить в режимі онлайн 8-9 вересня, залучаючи до обговорення сотні учасників з десятків країн світу.

Організаторами Форуму виступили Єврейська конфедерація України і Jerusalem Post. Перший Kyiv Jewish Forum пройшов торік в Києві, зібравши близько 500 учасників.

Як заявив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, відкриваючи Kyiv Jewish Forum 2020, "в останні кілька років ми є свідками справжнього відродження єврейського життя в Україні".