ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ предотвратила вывоз авиационного оборудования на Ближний Восток

Николаев, Среда 16 декабря 2020 13:11
СБУ предотвратила вывоз авиационного оборудования на Ближний Восток
Фото: самолет (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины в Николаеве предотвратила незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока. Злоумышленники пытались скрыть контрабандные детали среди оборудования самолета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, продукцию фигуранты дела "замаскировали" под бортовое оборудование самолета, который ждал прохождения технического обслуживания, после чего он должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. После экспертного заключения будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: авиационное оборудование (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ в Луганской области разоблачила группу лиц, которая продавала частным железнодорожным предприятиям старые запчасти тормозных систем под видом нового оборудования.

Кроме того, СБУ пресекла контрабанду российских комплектующих к вертолетам до стран Африки. Товары планировали вывезти через аэропорт "Борисполь".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Служба безопасности Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь