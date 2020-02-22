Без Украины "черные ящики" сбитого в Иране самолета расшифровывать не будут, - Данилов

Без участия Украины "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого в Иране 8 января, расшифровывать не будут. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер".

Данилов отметил, что бортовые самописцы украинского самолета сейчас находятся сегодня на территории Ирана в столице страны.

"Могу заверить, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана. Никто их не трогает, ни министерство обороны, ни кто-либо другой", - сказал он.

Секретарь СНБО также заверил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы выплатят достойную компенсацию.

"Процесс идет, он под контролем и поверьте - компенсация украинцам будет достойная", - отметил Данилов.

Напомним, Иран отказался передать другим странам на расшифровку "черный ящик" сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" несмотря на сильные повреждения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца самолета МАУ.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.