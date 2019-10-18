Украину ждут рекордные морозы зимой

Украину ждут рекордные за последние 30 лет морозы в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Как отмечается, в соответствии с ежегодным прогнозом погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины - их принесут ветры из Сибири.

"В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады", - говорится в сообщении.

Как пояснила метеоролог Светлана Краковская, все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.

"Ранее погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат", - пояснила она.

Напомним, ранее синоптики пообещали солнечную и теплую погоду в Украине на выходные, а именно 19 и 20 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на следующей неделе будет прохладной, но без осадков. Ощутимое похолодание ожидается с 23 октября.