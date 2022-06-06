Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 6 июня, в Украину придет небольшое похолодание. Однако в большинстве областей будет сухая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают лишь на юге и местами в центре страны. В частности, дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и частично Запорожскую области. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +22 +25 градусов, а ночью +9 +13.
Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет дождливой, однако теплой.
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