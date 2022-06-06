Україну чекає невеликий спад температур: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 6 червня, в Україну прийде невелике похолодання. Проте в більшості областей буде суха погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
За даними синоптиків, сьогодні опади очікують лише на півдні та місцями в центрі країни. Зокрема, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Херсонську і частково Запорізьку області. Вітер переважно північно-східний з поривами до 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо. Можлива мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +25 градусів, а вночі +9 +13.
Нагадаємо, за даними синоптиків, у червні погода в Україні буде дощовитою, проте теплою.
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