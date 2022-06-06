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Україну чекає невеликий спад температур: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні трохи похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 6 червня, в Україну прийде невелике похолодання. Проте в більшості областей буде суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади очікують лише на півдні та місцями в центрі країни. Зокрема, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Херсонську і частково Запорізьку області. Вітер переважно північно-східний з поривами до 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +12, вдень +21 +25 градусів;
  • на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +22 +26;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +18 градусів, а вдень 23 +27;
  • у центральних областях вночі +10 +14, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо. Можлива мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +25 градусів, а вночі +9 +13.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у червні погода в Україні буде дощовитою, проте теплою.

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Погода в УкраїніГідрометцентр