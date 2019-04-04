Лайчак: Украина является наибольшим приоритетом для ОБСЕ

По его словам, Минские договоренности являются безальтернативными. Он заявил, что ОБСЕ работает над содействием претворению девяти пунктов, которые должны "укреплять доверие" на Донбассе.
Среди тех пунктов является ремонт моста в Станице Луганской, защита гражданской инфраструктуры, разминирование, обмен задержанными, решение экологических вопросов.
В феврале Лайчак обсудил эти пункты отдельно с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, тогда стороны поддерживали эти пункты.
"Противостояние однозначным, масштабным и неисправленным нарушением всех 10 основных принципов ОБСЕ должно быть среди самых высоких приоритетов руководства ОБСЕ", - заявил сенатор Роджер Викер во время слушаний.
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук заявлял, что Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке. По его словам, РФ практически не дает гарантий прекращения огня во время ремонта.