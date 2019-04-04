ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лайчак: Украина является наибольшим приоритетом для ОБСЕ

Новости » Политика    04.04.2019 - 19:35
Лайчак: Украина является наибольшим приоритетом для ОБСЕ
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

ОБСЕ работает над содействием претворению девяти пунктов, которые должны "укреплять доверие" на Донбассе

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Украина является наибольшим приоритетом для ОБСЕ. Об этом он заявил во время слушаний Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

По его словам, Минские договоренности являются безальтернативными. Он заявил, что ОБСЕ работает над содействием претворению девяти пунктов, которые должны "укреплять доверие" на Донбассе.

Среди тех пунктов является ремонт моста в Станице Луганской, защита гражданской инфраструктуры, разминирование, обмен задержанными, решение экологических вопросов.

В феврале Лайчак обсудил эти пункты отдельно с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, тогда стороны поддерживали эти пункты.

"Противостояние однозначным, масштабным и неисправленным нарушением всех 10 основных принципов ОБСЕ должно быть среди самых высоких приоритетов руководства ОБСЕ", - заявил сенатор Роджер Викер во время слушаний.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук заявлял, что Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке. По его словам, РФ практически не дает гарантий прекращения огня во время ремонта.

 

 

ОБСЕ зафиксировала у боевиков новейшие системы вооружения РФ РФ готова к диалогу с Украиной по выполнению минских соглашений, - Лавров
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ОБСЕминские соглашения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь