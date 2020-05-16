Украину завтра накроют кратковременные дожди с грозами

В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в большинстве областей страны, кроме некоторых юго-восточных, ожидается преимущественно дождливая погода. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, а местами возможны грозы.

Кроме того, завтра будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Лишь в южных областях днем термометры покажут до +21.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине возможны заморозки. Погода в стране на следующей неделе будет ветреной и дождливой. Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +16 до +18.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине на выходных будет преимущественно дождливой. В субботу осадки ожидались в восточных регионах, а в воскресенье непогода должна распространиться на остальную территорию. При этом местами ожидалось потепление до +21 градуса.