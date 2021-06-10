Украину завтра накроют грозы

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня.

Кроме того, сегодня в Украине ожидаются дожди. Температура воздуха составит от +22 до +26. В столице также ожидаются дожди и грозы.

Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.