ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украину завтра накроют грозы

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 14:45
Украину завтра накроют грозы Фото: Украину завтра накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра днем Украину накроют грозы.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня.

Кроме того, сегодня в Украине ожидаются дожди. Температура воздуха составит от +22 до +26. В столице также ожидаются дожди и грозы.

Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина