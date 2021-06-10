Украину завтра накроют грозы
Погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.
Завтра днем Украину накроют грозы.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.
Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня.
Кроме того, сегодня в Украине ожидаются дожди. Температура воздуха составит от +22 до +26. В столице также ожидаются дожди и грозы.
Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.