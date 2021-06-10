ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну завтра накриють грози

Новость на русском →
Четвер 10 червня 2021 14:45
Україну завтра накриють грози Фото: Україну завтра накриють грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, не покращиться. Синоптики попередили про грози.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра вдень Україну накриють грози.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.

Нагадавши, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер-п'ятницю, 10-11 червня.

Крім того, сьогодні в Україні очікуються дощі. Температура повітря складе від +22 до + 26. У столиці також очікуються дощі та грози.

Додамо, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що буде забезпечувати вологу і відносно теплу погоду протягом усього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна