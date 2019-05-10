Украину завтра накроют дожди с грозами

Погода в Украине завтра, 11 мая 2019 года, будет дождливой, местами ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении на странице Гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что 11 мая ночью в Украине, кроме восточных областей, местами ожидается небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +9 до +11, днем от +15 до +20, на востоке страны и Закарпатье местами до +21 +23; на высокогорье Карпат на протяжении суток от +3 до +8.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, температура воздуха повысится.

В Киеве на выходных, 11-12 мая, ожидаются периодические дожди, а также возможна гроза. Дневная температура воздуха поднимется до +20, при этом ночная температура воздуха будет относительно невысокой.

Отметим, в западных областях Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий.