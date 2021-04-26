Украину засыпает снегом: в каких регионах непогода

В Украине сегодня, 26 апреля, резко ухудшилась погода. Часть регионов страны стало засыпать снегом.
Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.
Так, снегопады зафиксировали в Черкасской области. Как передает "ТСН", осадки выпали в Умани. Кроме этого в областной службе автомобильных дорог предупредили о непогоде и призвали водителей быть осторожными из-за снегопадов.
Также о непогодах в своих регионах сообщают пользователи соцсети Facebook. В частности, снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.
В Укргидрометцентре при этом заявили, что такая погода не является аномалией, хотя и является довольно "нетипичной ситуацией".
"История помнит, что, например, снег по Киевской области наблюдался 11 апреля 1990 и 26-27 апреля 1987", - добавили синоптики.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Карпаты сегодня утром засыпало снегом. Из-за сильной облачности и осадков на высокогорье ограничена видимость.
По прогнозам синоптиков, потепление в Украине ожидается со среды, 28 апреля. До этого украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег.
Также РБК-Украина писало, что на Пасху и майские праздники погода не будет слишком радовать. Хотя первая неделя мая будет довольно теплой, но настоящее тепло придет только к концу мая.