ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україну засипає снігом. У двох областях обмежили рух

Україна, Четвер 28 січня 2021 10:00
Україну засипає снігом. У двох областях обмежили рух
Фото: снігоприбиральна машина (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні через сильні снігопади обмежують рух державними трасами. Відповідні обмеження введені на дорогах в Одеській і Миколаївській областях.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 9 ранку для проведення розчистки снігу заборонено рух всіх транспортних засобів на автодорогах М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення в Одеській області. Орієнтовно рух має бути відновлено 10 ранку.

У Миколаївській області тимчасово обмежено рух транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платоново.

"На решті частини автомобільних доріг державного значення країни транспортне сполучення забезпечено", - повідомили в ДСНС.

Також наголошується, що за минулу добу рятувальниками проведено 109 буксувань транспортних засобів - 64 легкових автомобілі, 37 вантажівок, 6 автобусів і 2 "швидких".

Раніше РБК-Україна писало, що 28 січня очікується істотне погіршення погодних умов і сильні снігопади. Частина України може залишитися без світла та транспорту.

Також повідомлялося, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем із-за сильних снігопадів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ограничение движенияПогодаСнігопад

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся