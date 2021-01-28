Україну засипає снігом. У двох областях обмежили рух

Фото: снігоприбиральна машина (РБК-Україна)

В Україні через сильні снігопади обмежують рух державними трасами. Відповідні обмеження введені на дорогах в Одеській і Миколаївській областях.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 9 ранку для проведення розчистки снігу заборонено рух всіх транспортних засобів на автодорогах М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення в Одеській області. Орієнтовно рух має бути відновлено 10 ранку.

У Миколаївській області тимчасово обмежено рух транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платоново.

"На решті частини автомобільних доріг державного значення країни транспортне сполучення забезпечено", - повідомили в ДСНС.

Також наголошується, що за минулу добу рятувальниками проведено 109 буксувань транспортних засобів - 64 легкових автомобілі, 37 вантажівок, 6 автобусів і 2 "швидких".

Раніше РБК-Україна писало, що 28 січня очікується істотне погіршення погодних умов і сильні снігопади. Частина України може залишитися без світла та транспорту.

Також повідомлялося, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем із-за сильних снігопадів.