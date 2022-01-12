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Украину на заседании Совета Россия-НАТО обсуждали 1,5 часа, - МИД России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина стала одной из главных тем заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Ситуацию вокруг страны обсуждали 1,5 часа из 4 отведенных на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Сегодня наши партнеры обсуждали Украину наверное 1,5 часа из 4-х отведенных", - сказал представитель российской делегации.

Грушко выразил недоумение таким поведением участников заседания со стороны НАТО. Он признался, что не понимает заявлений, которые делают партнеры по переговорам.

"Да, господин (госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен заявил о том, что "ни слова об Украине без Украины", - добавил российский дипломат.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

Отметим, по итогам встречи Грушко заявил о готовности России к деэскалации ситуации вокруг Украины и назвал условие для этого.

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