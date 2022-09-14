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Украину снова зальют дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: Украину снова зальют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 15 сентября, по всей территории Украины пройдут дожди. При этом на юге и востоке прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях пройдут дожди, на остальной территории без существенных осадков.

При этом днем в большинстве областей прогнозируется умеренный дождь, а в Закарпатье и Карпатах местами ожидается значительный дождь. В южной части Украины будут небольшие дожди.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в Карпатах, на юге и востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а на Закарпатье и юге страны до +16. Днем в Украине температура будет колебаться от +16 до +21 градуса, а в южной части от +23 до +28. В то же время в Одесской области ожидается до +30 градусов, а в Карпатах +10 +15.

Погода в Киеве и области

Завтра ночью в столичном регионе будет без существенных осадков, однако днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +8 +13 градусов, а днем +16 +21.
В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, а днем от +17 до +19.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на эту рабочую неделю.

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Погода в Украине