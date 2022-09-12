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Украину снова зальют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня почти все области Украины зальют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 12 сентября, погода в Украине будет влажной и прохладной. Почти все области зальют осенние дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Сумской области. На остальной территории страны ожидаются значительные дожди. При этом в центре и на юге возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами прогнозируются шквалы.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +8 +10 градусов, днем +13 +15;
  • на западе ночью +8 +11, а днем +11 +15 градусов;
  • в восточных областях ночью +9 +13 градусов, днем +17 +20;
  • на юге страны ночью +12 +14, а днем +19 +21 градус;
  • в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +15 +21.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области будет влажно. Регион сегодня накроют дожди. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +8 +10 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13 +15 градусов.

Напомним ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.

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