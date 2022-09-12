Украину снова зальют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 сентября, погода в Украине будет влажной и прохладной. Почти все области зальют осенние дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В столице и Киевской области будет влажно. Регион сегодня накроют дожди. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +8 +10 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13 +15 градусов.

По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Сумской области. На остальной территории страны ожидаются значительные дожди. При этом в центре и на юге возможны грозы.

Напомним ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.

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