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Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 07:00
Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні майже всі області України заллють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 12 вересня, погода в Україні буде вологою та прохолодною. Майже всі області заллють осінні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише у Сумській області. На іншій території країни очікуються значні дощі. При цьому у центрі та на півдні України можливі грози.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями прогнозуються шквали.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +8 +10 градусів, вдень +13 +15;
  • на заході вночі +8 +11, а вдень +11 +15 градусів;
  • у східних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +17 +20;
  • на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +19 +21 градус;
  • у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +15 +21.

Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області буде волого. Регіон сьогодні накриють дощі. Вітер північно-західний до 12 м/с. Температура вночі буде в межах до +8 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13 +15 градусів.

Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього робочого тижня.

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