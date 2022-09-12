Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 12 вересня, погода в Україні буде вологою та прохолодною. Майже всі області заллють осінні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише у Сумській області. На іншій території країни очікуються значні дощі. При цьому у центрі та на півдні України можливі грози.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями прогнозуються шквали.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +8 +10 градусів, вдень +13 +15;
- на заході вночі +8 +11, а вдень +11 +15 градусів;
- у східних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +17 +20;
- на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +19 +21 градус;
- у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +15 +21.
Погода в Києві
У столиці та Київській області буде волого. Регіон сьогодні накриють дощі. Вітер північно-західний до 12 м/с. Температура вночі буде в межах до +8 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13 +15 градусів.
Нагадаємо раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього робочого тижня.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.