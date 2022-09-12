Україну знову заллють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 12 вересня, погода в Україні буде вологою та прохолодною. Майже всі області заллють осінні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише у Сумській області. На іншій території країни очікуються значні дощі. При цьому у центрі та на півдні України можливі грози. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями прогнозуються шквали. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +8 +10 градусів, вдень +13 +15;

на заході вночі +8 +11, а вдень +11 +15 градусів;

у східних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +17 +20;

на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +19 +21 градус;

у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +15 +21. Погода в Києві У столиці та Київській області буде волого. Регіон сьогодні накриють дощі. Вітер північно-західний до 12 м/с. Температура вночі буде в межах до +8 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13 +15 градусів.