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В Украину заехали "спящие группы" диверсантов, которые арендовали жилье: что надо знать

Автор: Мария Кучерявец

На территорию Украины в каждый населенный пункт заехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВРУ.

Указано, что в основном квартиры снимали пользуясь услугами риэлторов.

"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всех граждан, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооруженными.

Напомним, сегодня военнослужащие Государственной пограничной службы задержали двух диверсантов возле пункта пропуска "Кучурган".

Также стало известно, что в Киеве диверсанты расставили по городу много меток. В том числе баллистических, жителей призывают при их обнаружении срочно обращаться к полиции.

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