В Украину ввозили и продавали фейковые онкопрепараты: СБУ раскрыла масштабную схему 

Сотрудники СБУ заблокировали канал ввоза и сбыта фейковых лекарств для онкобольных. "Бизнес" организовали выходцы из Луганска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленники около года незаконно ввозили товар в Украину из-за границы. Поддельные лекарства они маскировали под продукцию известных производителей. Среди товара была и запрещеная продукция производства РФ и Республики Беларусь.
Онкопрепараты доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами. Склады для их хранения делки арендовали в Киеве. А далее поддельные лекарства продавали больным через онлайн-аптеки.
СБУ провела обыски на складах и по месту жительства злоумышленников. У них нашли и изъяли фейковые медпрепараты на 1 млн гривен, наличные, компьютеры, телефоны, банковские карты.
Одному из злоумышленников уже объявили подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Поддельные лекарства доставляли в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.