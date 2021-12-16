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Продавали поддельные препараты для онкобольных: в Киеве разоблачили масштабную схему

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 16:39
Продавали поддельные препараты для онкобольных: в Киеве разоблачили масштабную схему Фото: в Киеве продавали поддельные лекарства онкологической группы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Киеве правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Поддельные лекарства доставляли в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным расследования, поддельные препараты онкологической группы закупали в других странах, а потом распространяли в Киеве и других городах.

16 декабря полиция провела обыски у злоумышленников, которые наладили преступную схему. У них изъяли большое количество медицинских препаратов, деньги, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты. Общая сумма изъятых фальсифицированных лекарственных средств составляет около 1 млн гривен.

За содеянное фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении и избрании мер.

Продавали поддельные препараты для онкобольных: в Киеве разоблачили масштабную схемуФото: злоумышленники занимались сбытом поддельных лекарств для онкобольных (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19. Злоумышленники присвоили себе почти 2 миллиона гривен.

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