Продавали поддельные препараты для онкобольных: в Киеве разоблачили масштабную схему

В Киеве правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Поддельные лекарства доставляли в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры .

По данным расследования, поддельные препараты онкологической группы закупали в других странах, а потом распространяли в Киеве и других городах.

16 декабря полиция провела обыски у злоумышленников, которые наладили преступную схему. У них изъяли большое количество медицинских препаратов, деньги, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты. Общая сумма изъятых фальсифицированных лекарственных средств составляет около 1 млн гривен.

За содеянное фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении и избрании мер.

Фото: злоумышленники занимались сбытом поддельных лекарств для онкобольных (kyiv.gp.gov.ua)