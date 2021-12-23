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В Украину ввозили и продавали фейковые онкопрепараты: СБУ раскрыла масштабную схему 

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 15:14
В Украину ввозили и продавали фейковые онкопрепараты: СБУ раскрыла масштабную схему  Фото: СБУ разоблачила банду, которая занималась поддельными лекарствами (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ заблокировали канал ввоза и сбыта фейковых лекарств для онкобольных. "Бизнес" организовали выходцы из Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники около года незаконно ввозили товар в Украину из-за границы. Поддельные лекарства они маскировали под продукцию известных производителей. Среди товара была и запрещеная продукция производства РФ и Республики Беларусь.

Онкопрепараты доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами. Склады для их хранения делки арендовали в Киеве. А далее поддельные лекарства продавали больным через онлайн-аптеки.

СБУ провела обыски на складах и по месту жительства злоумышленников. У них нашли и изъяли фейковые медпрепараты на 1 млн гривен, наличные, компьютеры, телефоны, банковские карты.

Фото: банда продавала фейковые онкопрепараты в Украине (ssu.gov.ua)

Одному из злоумышленников уже объявили подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Поддельные лекарства доставляли в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.

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