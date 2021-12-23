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В Україну ввозили та продавали фейкові онкопрепарати: СБУ розкрила масштабну схему

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 15:14
В Україну ввозили та продавали фейкові онкопрепарати: СБУ розкрила масштабну схему Фото: СБУ викрила банду, яка займалася підробленими ліками (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники СБУ заблокували канал ввезення та збуту фейкових ліків для онкохворих. "Бізнес" організували вихідці з Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники близько року незаконно завозили товар в Україну з-за кордону. Підроблені ліки вони маскували під продукцію відомих виробників. Серед товару була і заборонена продукція виробництва РФ та Республіки Білорусь.

Онкопрепарати доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками. Склади для їх зберігання орендували в Києві. А далі підроблені ліки продавали хворим через онлайн-аптеки.

СБУ провела обшуки на складах та за місцем проживання зловмисників. У них знайшли та вилучили фейкові медпрепарати на 1 млн гривень, готівку, комп'ютери, телефони, банківські картки.

Фото: банда продавала фейкові онкопрепарати в Україні (ssu.gov.ua)

Одному із зловмисників уже оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих. Підроблені ліки доставляли в Україну міжнародними рейсовими автобусами та літаками.

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Служба безпеки України
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