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В Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple

Автор: Анна Полисученко

В Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Поводом является презентация проектов, наработанных совместно с Министерством трансформации Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве", - заявил министр.

Он отметил, что один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple во время переписи украинского населения в 2023 году. Федоров подчеркнул, что, кроме этого, будут и другие "классные новости".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что всеукраинская перепись населения, которая планируется в 2023 году, "будет необычной, мы хотим проводить ее с использованием сверхсовременных цифровых технологий".

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AppleМинистерство цифровой трансформации