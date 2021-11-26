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В Україну вперше приїжджає топ-менеджмент Apple

Автор: Анна Полисученко

В Україну вперше приїжджає топ-менеджмент Apple. Приводом є презентація проектів, напрацьованих спільно з Міністерством трансформації України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Крім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня у нас буде ще одна важлива подія - в Україну вперше приїжджає топ-менеджмент Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі в Кремнієвій долині, у вересні, ми постійно перебували в процесі обговорення спільних проектів. Результати спільно з Apple вирішили представити в Києві", - заявив міністр.

Він зазначив, що один з представлених проектів стосуватиметься можливого використання технологій Apple під час перепису українського населення в 2023 році. Федоров підкреслив, що, крім цього, будуть і інші "класні новини".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що всеукраїнський перепис населення, який планується в 2023 році, "буде незвичайним, ми хочемо проводити його з використанням надсучасних цифрових технологій".

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AppleМіністерство цифрової трансформації