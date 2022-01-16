В Украину возвращаются снегопады: прогноз погоды на завтра

Прогноз во всех областях

В Украине 17 января на большей части территории страны пройдут снегопады, местами с дождем. Осадки синоптики не ожидают в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.

В ночь на 17 января в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 17-22 метров в секунду. В Карпатском регионе объявлен I (желтый) уровень опасности. Здесь скорость ветра местами будет достигать 25-30 метров в секунду.

На всей территории страны днем ветер западный 7-12 метров в секунду

Температура воздуха 17 января составит:

на западе днем от -1 до +2, ночью от -8 до 0;

на севере днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6;

на востоке днем от 0 до +2, ночью от -4 до -8;

на юге днем от +2 до +6, ночью от -1 до -4;

в центре днем от -1 до +2, ночью от -1 до -5.

Фото: погода в Украине 17 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве ночью снегопад, а днем - мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит от -2 до -4, днем - от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Киеве 17 января (meteo.gov.ua)