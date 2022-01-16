В Украину возвращаются снегопады: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 17 января, почти на всей территории Украины ожидаются снегопады, местами с дождем. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -8 до +6 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине 17 января на большей части территории страны пройдут снегопады, местами с дождем. Осадки синоптики не ожидают в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.
В ночь на 17 января в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 17-22 метров в секунду. В Карпатском регионе объявлен I (желтый) уровень опасности. Здесь скорость ветра местами будет достигать 25-30 метров в секунду.
На всей территории страны днем ветер западный 7-12 метров в секунду
Температура воздуха 17 января составит:
Фото: погода в Украине 17 января (meteo.gov.ua)
В Киеве ночью снегопад, а днем - мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит от -2 до -4, днем - от -1 до +1 градуса.
Фото: погода в Киеве 17 января (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики предупредили о возможном сходе 17 января снежных лавин в горах Карпат.
Отметим, 15 января при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двое получили травмы.