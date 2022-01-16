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В Україну повертаються снігопади: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У понеділок, 17 січня, майже на всій території України очікуються снігопади, місцями з дощем. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -8 до + 6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В Україні 17 січня на більшій частині території країни пройдуть снігопади, місцями з дощем. Опади синоптики не очікують в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму.

У ніч на 17 січня в західних і північних областях очікуються пориви вітру 17-22 метрів в секунду. У Карпатському регіоні оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Тут швидкість вітру місцями сягатиме 25-30 метрів за секунду.

На всій території країни вдень вітер західний 7-12 метрів в секунду

Температура повітря 17 січня становитиме:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від -8 до 0;
  • на півночі вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6;
  • на сході вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -8;
  • на півдні вдень від +2 до +6, вночі від -1 до -4;
  • у центрі вдень від -1 до + 2, вночі від -1 до -5.

Фото: погода в Україні 17 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві вночі снігопад, а вдень - мокрий сніг. Температура повітря в нічний час складе від -2 до -4, вдень - від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Києві 17 січня (meteo.gov.ua)

Нагадавши, синоптики попередили про можливий Схід 17 січня снігових лавин у горах Карпат.

Зазначимо, 15 Січня при сходженні на Говерлу загинув турист, ще двоє отримали травми.

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