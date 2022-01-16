В Україну повертаються снігопади: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 17 січня, майже на всій території України очікуються снігопади, місцями з дощем. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -8 до + 6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні 17 січня на більшій частині території країни пройдуть снігопади, місцями з дощем. Опади синоптики не очікують в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму.
У ніч на 17 січня в західних і північних областях очікуються пориви вітру 17-22 метрів в секунду. У Карпатському регіоні оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Тут швидкість вітру місцями сягатиме 25-30 метрів за секунду.
На всій території країни вдень вітер західний 7-12 метрів в секунду
Температура повітря 17 січня становитиме:
Фото: погода в Україні 17 січня (meteo.gov.ua)
У Києві вночі снігопад, а вдень - мокрий сніг. Температура повітря в нічний час складе від -2 до -4, вдень - від -1 до +1 градуса.
Фото: погода в Києві 17 січня (meteo.gov.ua)
Нагадавши, синоптики попередили про можливий Схід 17 січня снігових лавин у горах Карпат.
Зазначимо, 15 Січня при сходженні на Говерлу загинув турист, ще двоє отримали травми.