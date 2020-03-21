В Украину возвращаются снег и морозы: карта

Погода в Украине в воскресенье, 22 марта, ухудшится, ожидается мокрый снег и морозы в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, температура ночью составит около 0, в западных областях 1-5 мороза, днем 1-6 тепла; в южной и юго-восточной частях ночью 2-7, днем 5-10 тепла. На севере от +1 до -1 градуса ночью и до +5 тепла днем, ожидается мокрый снег. В центральных областях температура ночью составит от -1 до +2 тепла, а днем до +6 градусов, возможен мокрый снег.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м/сек.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура в течение суток от -3 до -8 мороза.

Погода в Украине 22 марта (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, синоптики прогнозировали, что 21 марта погода в Украине резко ухудшится, ожидаются сильные дожди, снег и падение температуры воздуха. Это связано с вторжением арктических воздушных масс с севера, которые принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в снег.

Также РБК-Украина сообщало, что до конца недели в Украине сильно испортится погода.