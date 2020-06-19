ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До України повертаються моряки після трьох років в'язниці у Лівії

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 09:34
До України повертаються моряки після трьох років в'язниці у Лівії
Фото: танкер "Рута" (marinetraffic.com)

Стан здоров'я моряків оцінюється як задовільний

Сьогодні, 19 червня, додому повернуться 14 українських моряків екіпажу "Рута", яких у 2017 році посадили до лівійської в'язниці. Тоді їх звинуватили у незаконному перевезенні нафти.

Про це повідомляє прес-служба благодійної організації "Ассоль".

Як повідомляється, члени екіпажу "Рута" повернуться до Києва спеціальним авіарейсом близько 13:00. Їхній стан здоров'я оцінюється як задовільний. Моряки є жителями Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

У квітні 2017 року українських моряків танкера "Рута" затримали військово-морські сили Лівії та звинуватили у незаконному перевезенні нафти. Однак за міжнародними морськими конвенціями члени екіпажу відповідають лише за доставлення вантажів. За ліцензії та дозвіл на транспортування вантажів повинен відповідати власник.

Крім того, танкер "Рута" належить Україні та знаходиться на балансі Одеського порту. Однак з 2005 судно було передано в оренду компанії "Manchester Shipping S.A".

Нагадаємо, Міністри закордонних справ України і Лівії Дмитро Кулеба і Мухаммед Сяяла обговорювали питання звільнення з лівійських в'язниць українських моряків.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що співробітники Служби безпеки України викрили незаконну експлуатацію орендованого державного морського судна, через яку в акваторії Лівії затримано 14 українських моряків.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаЛивияморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся