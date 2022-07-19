В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 июля, в северных и западных областях Украины ожидаются дожди с грозами. При этом температура упадет на несколько градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 10 м/с.
На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Из-за атмосферного фронта в Украине будет несколько прохладнее.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10 +14 градусов, а днем +20 +23.
Напомним, синоптики предупредили, что на Украину надвигается антициклон Юрген, который принесет жаркую погоду.
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